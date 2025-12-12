Farmacie di turno dal 12 dicembre al 19 dicembre

EMPOLI
da venerdì 12 dicembre dalle 20:00 a venerdì 19 dicembre alle 20:00
Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549
MONTELUPO
da venerdì 12 dicembre dalle 20:00 a venerdì 19 dicembre alle 20:00
LaFarmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) – tel. 0571-542411 E 0571-542461
FUCECCHIO
da venerdì 12 dicembre dalle 20:00 a venerdì 19 dicembre alle 20:00
Farmacia del Galleno - Via Romana Lucchese 238/b (località Galleno) - tel. 0571 299916
Farmacie in appoggio:
sabato 13 e domenica 14 dicembre dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30
Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
da venerdì 12 dicembre dalle 20:00 a venerdì 19 dicembre alle 20:00
Farmacia Martini – via G. Matteotti, 119 (località San Romano) – tel 0571-459037 Fax 0571-450384
CASTELFIORENTINO
da venerdì 12 dicembre dalle 20:00 a venerdì 19 dicembre alle 20:00
Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 – tel. 0571-64117
Farmacie in appoggio:
sabato 13 e domenica 14 dicembre dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30
Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 Certaldo – tel. 0571-668197
MONTESPERTOLI
da venerdì 12 dicembre dalle 20:00 a venerdì 19 dicembre alle 20:00
Farmacia Barsacchi – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
