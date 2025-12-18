A Palazzo Strozzi il Convegno Internazionale 'Le Vie dei Medici: Le donne Medici dalla Toscana all'Europa'

Il 27 dicembre 2025, a Palazzo Strozzi Sacrati in Piazza del Duomo 10 a Firenze, sede della presidenza della Regione Toscana, si terrà il convegno internazionale 'Le vie dei Medici: Le donne Medici dalla Toscana all'Europa'. Il progetto si inserisce nell’ambito del Progetto Regionale 'La Toscana delle donne'.

Le Vie dei Medici non sono un museo tradizionale confinato entro mura, ma un innovativo museo diffuso en plein air, fondato sul riconoscimento che l’immensa eredità della famiglia Medici non potrà mai essere custodita all’interno di un unico edificio né conservata da un’unica istituzione, poiché è radicata nel paesaggio culturale vivo: nelle città, nei territori, nelle comunità.

"Il progetto Le vie dei Medici costituisce un percorso espositivo a scala territoriale - spiega Patrizia Vezzosi, presidente di Le Vie dei Medici APS -. Il percorso è strutturato in una rete di itinerari interconnessi che si estendono oltre i confini regionali, con sviluppi nazionali e internazionali, promuovendo una narrazione europea condivisa. Questo approccio sistemico rappresenta una chiara strategia culturale che pone le comunità locali al centro dei processi di interpretazione e valorizzazione, favorendo la co-creazione di valore culturale, sociale ed economico, e garantendo che il patrimonio sia accessibile, inclusivo, partecipativo e rilevante per i pubblici contemporanei.

Radicato nella storia ma orientato al futuro, Le Vie dei Medici propongono un modello integrato che unisce educazione, ricerca, mediazione culturale, turismo esperienziale e sviluppo territoriale sostenibile, pienamente in linea con le priorità europee nei campi della democrazia culturale, della coesione sociale e della responsabilità ambientale".

Nei primi mesi del 2026, il sito ufficiale LVDM (attualmente in fase di sviluppo) sarà rinnovato nell’immagine e nei contenuti.

