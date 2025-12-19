Farmacie di turno dal 19 dicembre al 26 dicembre

VINCI

da venerdì 19 dicembre dalle 20:00 a venerdì 26 dicembre alle 20:00

Farmacia Scatola – Via Papa Giovanni XXIII, 27 - tel. 0571-56044

 

EMPOLI

da venerdì 19 dicembre dalle 20:00 a venerdì 26 dicembre alle 20:00

Farmacia Castellani - Via Cavour, 45 - tel. 0571-72039

Farmacie in appoggio:

sabato 18 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30

Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 Montelupo F.no – tel. 0571-51006 E 0571-913409

 

SAN MINIATO

da venerdì 19 dicembre dalle 20:00 a venerdì 26 dicembre alle 20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

Farmacie in appoggio:

nei giorni 20, 21, 25,26 dicembre dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056

 

CASTELFRANCO DI SOTTO

da venerdì 19 dicembre dalle 20:00 a venerdì 26 dicembre alle 20:00

Farmacia San Martino Predara Farma - Via Giacomo Puccini, 56 – 0571-479515

 

CERTALDO

da venerdì 19 dicembre dalle 20:00 a venerdì 26 dicembre alle 20:00

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 – 0571-668679

 

CASTELFIORENTINO

da venerdì 19 dicembre dalle 20:00 a venerdì 26 dicembre alle 20:00

Farmacia Dani – Via Niccoli, 474 (località Granaiolo) – tel. 0571-582021

Farmacie in appoggio:

sabato 20 e domenica 21 dicembre dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 Montespertoli – tel. 0571-608014

 

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.


