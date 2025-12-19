Farmacie di turno dal 19 dicembre al 26 dicembre

VINCI
da venerdì 19 dicembre dalle 20:00 a venerdì 26 dicembre alle 20:00
Farmacia Scatola – Via Papa Giovanni XXIII, 27 - tel. 0571-56044
EMPOLI
da venerdì 19 dicembre dalle 20:00 a venerdì 26 dicembre alle 20:00
Farmacia Castellani - Via Cavour, 45 - tel. 0571-72039
Farmacie in appoggio:
sabato 18 ottobre dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30
Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 Montelupo F.no – tel. 0571-51006 E 0571-913409
SAN MINIATO
da venerdì 19 dicembre dalle 20:00 a venerdì 26 dicembre alle 20:00
Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027
Farmacie in appoggio:
nei giorni 20, 21, 25,26 dicembre dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30
Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056
CASTELFRANCO DI SOTTO
da venerdì 19 dicembre dalle 20:00 a venerdì 26 dicembre alle 20:00
Farmacia San Martino Predara Farma - Via Giacomo Puccini, 56 – 0571-479515
CERTALDO
da venerdì 19 dicembre dalle 20:00 a venerdì 26 dicembre alle 20:00
Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 – 0571-668679
CASTELFIORENTINO
da venerdì 19 dicembre dalle 20:00 a venerdì 26 dicembre alle 20:00
Farmacia Dani – Via Niccoli, 474 (località Granaiolo) – tel. 0571-582021
Farmacie in appoggio:
sabato 20 e domenica 21 dicembre dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30
Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 Montespertoli – tel. 0571-608014
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
<< Indietro