Guasto rete idrica a Bientina: manca l'acqua a Calcinaia, Santa Maria a Monte e Pardossi

Acque comunica che, a causa di un guasto sulla rete idrica nel comune di Bientina dovuto all’improvvisa interruzione della fornitura di energia da parte del gestore elettrico, oggi mercoledì 24 dicembre è in corso un’interruzione dell’erogazione idrica che coinvolge tutto il territorio comunale di Calcinaia e Santa Maria a Monte e la località Pardossi nel comune di Pontedera.

I tecnici sono sul posto e stanno procedendo all’intervento di riparazione. Il ripristino dell’erogazione idrica, al momento previsto per le 12, sarà accompagnato da temporanei di intorbidamento dell’acqua, comunque destinati a esaurirsi in breve tempo.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque SpA