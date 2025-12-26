Farmacie di turno dal 26 dicembre 2025 al 02 gennaio 2026

EMPOLI

Da venerdì 26 dicembre 2025 dalle 20:00 a venerdì 02 gennaio 2026 alle 20:00

Farmacia Nuova - Piazza S.Rocco, 10 - tel. 0571-74180

CAPRAIA E LIMITE

Da venerdì 26 dicembre 2025 dalle 20:00 a venerdì 02 gennaio 2026 alle 20:00

Farmacia Masini - Via C. Corti, 2 Capraia F.na - tel. 0571-583947

FUCECCHIO

Da venerdì 26 dicembre 2025 dalle 20:00 a venerdì 02 gennaio 2026 alle 20:00

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 - tel. 0571 20173

Farmacia in appoggio:

giovedì 01 gennaio 2026 ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Azienda Speciale Farmacie 1 – Viale G. Marconi, 33 San Miniato Basso – tel. 0571-43445

CASTELFRANCO DI SOTTO

Da venerdì 26 dicembre 2025 dalle 20:00 a venerdì 02 gennaio 2026 alle 20:00

Farmacia Farmavasco – P.zza G. Matteotti, 13 (località Orentano) – tel. 0583-23063

CERTALDO

Da venerdì 26 dicembre 2025 dalle 20:00 a venerdì 02 gennaio 2026 alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 – tel. 0571-668197

Farmacia in appoggio:

sabato 27 e domenica 28 dicembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 Castelfiorentino – tel. 0571-631167

MONTESPERTOLI

Da venerdì 26 dicembre 2025 dalle 20:00 a venerdì 02 gennaio 2026 alle 20:00

Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) – tel. 0571-606099

Farmacia in appoggio:

sabato 27 e domenica 28 dicembre ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Barsacchi – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.