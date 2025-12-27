NurSind Arezzo: "Organici insufficienti, pronto soccorso e reparti nel caos"

La segreteria di Arezzo del NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche, denuncia gravi difficoltà registrate in queste settimane nei pronto soccorso degli ospedali dell’Asl Sud-Est. Una situazione particolarmente difficile si registra all’ospedale San Donato di Arezzo, al punto che persino il direttore generale dell’Azienda si è reso conto di quanto NurSind, il sindacato delle professioni infermieristiche, denuncia da anni. L’Asl Sud-Est ha quindi annunciato una riorganizzazione strutturale dei servizi, a partire dall’ottimizzazione degli accessi al pronto soccorso.

Questa decisione va nel solco di quanto denunciato dal NurSind. “Lo dicevamo da tempo - spiega il segretario territoriale Claudio Cullurà -. Le dotazioni organiche e il piano triennale non sono assolutamente in linea con quello che stiamo registrando. Finalmente la direzione aziendale si è resa conto della mancanza strutturale di personale nei pronto soccorso e delle conseguenti lunghe attese dei pazienti, che hanno bisogno di un’assistenza ad hoc. Vogliamo un piano che affronti non solo i momenti di sovraffollamento, come quello che stiamo vivendo in questi giorni per via del picco influenzale, ma la carenza cronica di personale. L’Azienda ha rarefatto i momenti di confronto con le organizzazioni sindacali ed è un grave errore: un piano triennale di fabbisogno che non viene aggiornato con i pensionamenti, le lunghe assenze e le poche assunzioni è inutile, perché non dà un quadro aggiornato della situazione. E se, come spiega l’Azienda, il piano è pronto perché non ci viene presentato?”.

“Prendiamo atto - conclude Cullurà - che l’Azienda si è resa conto dell’effettiva mancanza di personale degli ospedali della Sud-Est, in particolare nei pronto soccorso che rappresentano la punta dell’iceberg. Ben venga la rimodulazione dell’accoglienza, con l’introduzione in via sperimentale di personale libero professionista deputato a dare informazioni. Ma serve una soluzione strutturale. Come NurSind chiediamo che venga ripristinato quanto prima un tavolo di confronto per capire come l’Asl Toscana Sud-Est intenda affrontare seriamente il tema della mancanza di personale”.

Fonte: Nursind - Ufficio Stampa