Farmacie di turno dal 02 gennaio al 09 gennaio

EMPOLI

da venerdì 02 gennaio dalle 20:00 a venerdì 09 gennaio alle 20:00

Farmacia Bizzarri - Piazza della Vittoria, 26 - tel. 0571-73949

Farmacia in appoggio:

sabato 3 gennaio ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

LaFarmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) Montelupo F.no – tel. 0571-542411 E 0571-542461

CERRETO GUIDI

da venerdì 02 gennaio dalle 20:00 a venerdì 09 gennaio alle 20:00

Farmacia di Cerreto Guidi SNC proiezione di Lazzeretto Via 2 Settembre, 312 Lazzeretto (Cerreto Guidi) – tel. 0571 887610

FUCECCHIO

da venerdì 02 gennaio dalle 20:00 a venerdì 09 gennaio alle 20:00

Farmacia Comunale - Via Sanminiatese 18 (località San Pierino) - tel. 0571 261373

Farmacia in appoggio:

sabato 3, domenica 4 e martedì 6 gennaio ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

Farmacia Bramea chiusa per ferie dal 22/12 al 6/01 compresi;

Farmacia Ciardini chiusa per inventario il 2/01;

Farmacia Lupi chiusa per inventario il 5/01

SANTA MARIA A MONTE

da venerdì 02 gennaio dalle 20:00 a venerdì 09 gennaio alle 20:00

Farmacia Falchi – Via Provinciale Francesca, 532 (località Montecalvoli) – tel. 0587-748021

Farmacia in appoggio:

martedì 6 gennaio ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Cheli – P.zza del Popolo, 25 San Miniato – tel 0571-43018

CERTALDO

da venerdì 02 gennaio dalle 20:00 a venerdì 09 gennaio alle 20:00

Farmacia Fiano – Via Firenze, 85 – tel. 0571-669019 E 330-731123

Farmacia in appoggio:

sabato 3 e domenica 4 gennaio ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

CASTELFIORENTINO

da venerdì 02 gennaio dalle 20:00 a venerdì 09 gennaio alle 20:00

Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 – tel. 0571-64013

Farmacia in appoggio:

sabato 3 e domenica 4 gennaio ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Nova Montespertoli – Viale Giacomo Matteotti, 33 – tel. 0571-609926

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.