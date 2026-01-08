Oggi ringrazio la mia amica e collega Laura G. per questa ricetta che potrete preparare per le feste di Natale. Laura ha realizzato per la prima volta i Toretellini Emiliani. E' stata bravissima e mi ha concesso anche le foto non solo del piatto finito ma anche i vari passaggi e gli ingredienti della ricetta che ha trovato sul web.

Per i tortellini Emiliani si utilizzano tre tipi di carne: il lombo del maiale, il prosciutto crudo e la mortadella. Laura mi ha raccontato che la parte più difficile è stata per chiudere il ripieno con la sfoglia e darli la forma del tortellino, come tutte le cose all'inizio si ha più difficoltà e si va più lentamente, ma poi si prende la mano e quello che stiamo facendo diventa sempre più facile.

Tortellini Emiliani

Ingredienti circa un 1 kg di tortellini per sei persone

Ingredienti per la sfoglia

400 gr di farina 00

4 uova intere

Per il ripieno

100 gr di lombo di maiale

100 gr di prosciutto crudo

100 gr di mortadella di Bologna IGP

150 gr di parmigiano reggiano grattugiato (stagionato almeno 30 mesi)

1 uovo (facoltativo serve per legare meglio l’impasto)

Una grattata di noce moscata

Sale e pepe q.b.

Una noce di burro per rosolare

Il brodo di carne (preferibilmente di cappone o manzo misto a gallina)

Preparazione:

Iniziamo dal ripieno: sarebbe meglio prepararlo un giorno prima. Rosolare il lombo di maiale tagliato a cubetti con una noce di burro finché non è bene cotto e dorato. Lasciatelo raffreddare completamente. Tritate finemente al coltello o passare al tritacarne (se non lo avete potete utilizzare un mixer mettendo pochi pezzi alla volta, mettendo la funzione ad impulsi o comunque alternate a fermi per mescolare l'impasto contrallando così la consistenza del macinato) la carne di maiale raffreddata, il prosciutto crudo e la mortadella. Raccogliere il trito in una ciotola e aggiungete il Parmigiano Reggiano grattugiato, l’uovo (se lo utilizzate), una generosa grattata di noce moscata, sale e pepe. Amalgamate tutti gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo. Coprite la ciotola con la pellicola trasparente e lasciate riposare in frigorifero per almeno 12 ore. Per preparare la sfoglia disponete la farina a fontana su una spianatoia. Al centro rompete le uova e impastate energicamente con le mani fino ad ottenere un impasto liscio, elastico e omogeneo. Avvolgete l’impasto nella pellicola trasparente e lasciate riposare per circa 30 minuti a temperatura ambiente. Tirate la sfoglia molto sottile con il mattarello o con l’apposita macchina per la pasta (spessore ideale di 0,6 o 0,8 cm). Tagliate la sfoglia in quadrati di circa 3 cm per lato. Su ogni quadrato porre una piccola quantità di ripieno. Chiudete il quadrato a triangolo, premendo bene i bordi per sigillarlo e poi arrotolate il triangolo intorno al dito mignolo, unendo le due estremità opposte e facendolo aderire con una leggera pressione. Preparate un ottimo brodo di cappone o di carne, portate ad ebollizione e immergete i tortellini nel brodo bollente e cuoceteli per pochi minuti finché non affioreranno in superficie. Servite i tortellini in brodo caldo con abbondante parmigiano reggiano grattugiato per chi lo desidera.

Laura

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB per tutta la Toscana.