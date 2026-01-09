Carta d'identità, addio cartaceo: come cambiarla a Fucecchio

Dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea perde la sua validità su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. La norma è contenuta nel Regolamento UE 2019/1157, che stabilisce requisiti di sicurezza uniformi per tutti i documenti d’identità rilasciati dagli Stati membri dell’Unione Europea. Il Comune di Fucecchio invita gli oltre 3 mila cittadini in possesso di documento cartaceo, anche con una scadenza successiva al 3 agosto 2026, a programmarne la sostituzione con la carta di identità elettronica (CIE) ben prima di questa scadenza, tramite appuntamento da prendere al link https://servizi.comune.fucecchio.fi.it/ServiziOnline/Appuntamenti/Appuntamento?Id=2. Al fine di gestire per tempo le numerose richieste di rilascio delle CIE, e per favorire un flusso ordinato e distribuito delle prenotazioni di rinnovo, l’Amministrazione comunale ha previsto inoltre di attivare aperture straordinarie degli sportelli CIE per la sostituzione delle carte d’identità cartacee, in date che saranno debitamente e tempestivamente rese note alla popolazione.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio stampa