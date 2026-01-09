Farmacie di turno dal 9 gennaio al 16 gennaio

VINCI

da venerdì 9 gennaio dalle 20:00 a venerdì 16 gennaio alle 20:00

Farmacia Zito - Via P. Togliatti, 14 (località Spicchio) - tel. 0571-902849

EMPOLI

da venerdì 9 gennaio dalle 20:00 a venerdì 16 gennaio alle 20:00

Farmacia Corsi - Via Val d'Elsa, 197 (località Marcignana) - tel. 0571-581304

Farmacia in appoggio:

sabato 10 gennaio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 Montelupo F.no - tel. 0571-57506

SAN MINIATO

da venerdì 9 gennaio dalle 20:00 a venerdì 16 gennaio alle 20:00

Farmacia San Giovanni - Via Zara, 50 (località Corazzano) – tel. 0571-409579

Farmacia in appoggio:

sabato 10 e domenica 11 gennaio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056

CASTELFRANCO DI SOTTO

da venerdì 9 gennaio dalle 20:00 a venerdì 16 gennaio alle 20:00

Farmacia Meoni - Via De Gasperi, 7 – tel. 0571-478041

CERTALDO

da venerdì 9 gennaio dalle 20:00 a venerdì 16 gennaio alle 20:00

Farmacie Certaldo S.R.L (Comunale) – Viale Matteotti 195 – tel. 0571-662533 E 0571-627451

Farmacia in appoggio:

sabato 10 e domenica 11 gennaio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 Castelfiorentino – tel. 0571-64117

MONTESPERTOLI

da venerdì 9 gennaio dalle 20:00 a venerdì 16 gennaio alle 20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.