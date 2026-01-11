Addio al regista, attore e scenografo Giancarlo Cauteruccio: il cordoglio della Toscana

È scomparso oggi all'età di 70 anni il regista, scenografo e attore Giancarlo Cauteruccio. Nato il 1° luglio 1956 a Marano Marchesato, in provincia di Cosenza, ha poi vissuto per decenni in Toscana e a Firenze, dove era arrivato quando aveva 19 anni.

Nella sua carriera è diventato figura di riferimento nel teatro: negli anni Ottanta ha fondato la compagnia Krypton "insieme a Pina Izzi, con l'adesione poi del fratello Fulvio Cauteruccio - si legge nel ricordo di Fondazione Toscana Spettacolo onlus - destinata a diventare una delle realtà più influenti della nuova scena teatrale nazionale". Cauteruccio ha inoltre svolto attività didattica in Italia e negli Usa. Nel 1992 è diventato direttore artistico del Teatro Studio di Scandicci e nel campo della formazione, si è impegnato come docente del Corso di Scenografia di Architettura dell’Università di Firenze e collaborato con altre facoltà cittadine. Dal 2004 è stato responsabile delle attività teatrali e degli eventi urbani del Comune di Scandicci. Tanti gli artisti con i quali ha lavorato, tra cui Ornella Vanoni alla quale Cauteruccio ha dedicato un commosso ricordo dopo la recente scomparsa.

"Ci ha lasciato un vero artista e un amico. Fondazione Toscana Spettacolo partecipa al dolore per la scomparsa di Giancarlo Cauteruccio, appassionato, visionario e autentico innovatore. Si è spento un regista, scenografo, attore, ideatore di un immaginario poetico tra i più vitali della scena teatrale contemporanea, capace ancora dopo mezzo secolo di carriera di proporre e creare spettacoli di forte impatto, emotivo, artistico e culturale" scrivono da Fondazione Toscana Spettacolo. "Al fratello e attore Fulvio, che con Giancarlo ha condiviso tante imprese teatrali, l'abbraccio dell'intero staff di FTS".

Il cordoglio della sindaca di Scandicci Claudia Sereni

"È con grande tristezza e commozione che ho appreso la scomparsa del maestro Giancarlo Cauteruccio, uomo, artista, amico che ha contribuito alla crescita culturale della nostra città e di tanti giovani che grazie a lui, e al lavoro fatto con la Compagnia Kripton al Teatro Studio, hanno scoperto il teatro contemporaneo, la ricerca di nuovi linguaggi, il teatro come modo di essere e di interpretare il mondo. Ci ha lasciato nella sua amata Calabria dove si terranno i funerali. Faremo presto insieme al fratello Fulvio Cauteruccio una giornata in sua memoria qui a Scandicci. Caro Giancarlo grazie per tutto quello che mi hai insegnato e per essermi stata vicina anche nella mia elezione a Sindaca, infondo anche io faccio parte di quei giovani che sono cresciuti con te. Riposa in pace, Scandicci non ti dimenticherà" così la sindaca di Scandicci Claudia Sereni.

Giani: "Con Cauteruccio se ne va un pezzo della storia della Toscana"

"Con la scomparsa di Giancarlo Cauteruccio se ne va un pezzo della storia della Toscana" afferma il presidente della Regione Eugenio Giani. "Con lui, calabrese di nascita, ma toscano di adozione, perdiamo un protagonista della sperimentazione teatrale e dell’attività culturale della nostra regione. Penso a ciò che ha fatto a Firenze, utilizzando come palcoscenici veri luoghi iconici, da Forte Belvedere e Palazzo Pitti" ma anche altri luoghi in Toscana.

"Mi piace ricordare la sua inestinguibile ed inesauribile vocazione a creare e a sperimentare, così come il suo impegno nel Teatro Studio di Scandicci, che ha considerato come un vero e proprio figlio. Cauteruccio ha contribuito alla crescita culturale del teatro sia toscano che nazionale con le sue idee innovative e con le sue altrettanto innovative direzioni artistiche. È una perdita grave per il nostro patrimonio artistico e culturale". Il presidente ha poi espresso il suo più profondo cordoglio alla famiglia dell’artista.

Assessora Manetti: "Voce libera e visionaria che continuerà ad ispirare le nuove generazioni"

"Con profondo cordoglio ho appreso della scomparsa di Giancarlo Cauteruccio, regista, scenografo e attore tra i più innovativi della scena teatrale italiana. Lo ricordiamo oggi come figura di riferimento della seconda avanguardia teatrale italiana: Cauteruccio ha saputo rinnovare profondamente i linguaggi della scena, unendo teatro, arti visive, musica e tecnologia. Agli esordi della sua carriera ha lavorato con i Litfiba nella famosa cantina in via dei Bardi, contribuendo alla nascita di quell’immaginario sperimentale che ha segnato una stagione culturale fondamentale a Firenze e in Italia.

Fondatore della compagnia Krypton, una delle realtà più influenti del teatro di ricerca, dal 1992 è stato direttore artistico del Teatro Studio di Scandicci, che ha guidato come luogo di sperimentazione, formazione e apertura internazionale. Voglio ricordare anche la sua attività didattica in Italia e negli Stati Uniti. Alla famiglia e a tutta la comunità artistica va il nostro più sentito cordoglio. Con Giancarlo Cauteruccio il teatro perde una voce libera e visionaria, il cui lascito continuerà a ispirare le nuove generazioni" Cosi l'assessora regionale alla cultura, Cristina Manetti.

Saccardi: "Perdiamo una figura di grande rilievo per la Toscana e il mondo della cultura"

"Con Giancarlo Cauteruccio se ne va una figura di grande rilievo per la Toscana e per il mondo della cultura". Così la presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi: "Con la sua arte Cauteruccio ha segnato una stagione importante di rinnovamento del teatro contemporaneo, contribuendo in modo significativo alla crescita culturale del nostro territorio e alla diffusione di nuovi linguaggi espressivi. Il suo impegno artistico e formativo, insieme alla sua passione, hanno lasciato un segno profondo nelle comunità e nelle generazioni che ha incontrato lungo il suo percorso. Alla famiglia, ai collaboratori e a quanti ne hanno condiviso il cammino umano e professionale - conclude la presidente - esprimo il cordoglio e la vicinanza del Consiglio regionale della Toscana".