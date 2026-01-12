Ragazzini uccidono gatto con petardi, la denuncia a Firenze

Il Comitato Cittadini per Firenze segnala un grave episodio lungo l’Arno: presentata denuncia e diffuso un video sui social

Il presidente del Comitato Cittadini per Firenze Simone Scavullo ha presentato una denuncia per un grave episodio che, secondo quanto riferito dall’associazione, sarebbe avvenuto intorno al 23 dicembre scorso nella zona dell’Isolotto, lungo l’Arno, nelle vicinanze della casa degli Scout: alcuni ragazzi avrebbero "fatto esplodere" un gatto con dei petardi, uccidendolo. Secondo quanto dichiarato dal presidente Scavullo, "è stato riempito di petardi e fatto saltare in aria da un gruppo di 4 o 5 ragazzini.

La vicenda è stata denunciata anche attraverso un video pubblicato sui social dello stesso Scavullo, in cui ha raccontato quanto avvenuto e annunciato la decisione di fare nomi e cognomi dei responsabili alle forze dell'ordine. I presunti responsabili, spiegano dall'associazione, "non sono nuovi a episodi di questo tipo" e sarebbero "già noti nella zona dell’Isolotto, anche presso il supermercato Penny, dove più volte avrebbero infastidito clienti e creato problemi all’interno e all’esterno della struttura".

Il Comitato ha quindi sporto denuncia perché, "la violenza contro un animale, fino ad arrivare a farlo esplodere con dei petardi, non è un gioco, non è una ragazzata" ed è "un segnale allarmante di una deriva che va ben oltre la semplice incoscienza giovanile". Nella nota si legge inoltre che "colpire un animale in questo modo significa oltrepassare una soglia gravissima di violenza".

“Scrivo nella speranza che qualcuno voglia raccontare questa storia, per accendere un riflettore su ciò che sta accadendo”, afferma Scavullo. Al momento, sui fatti riportati, sono in corso le verifiche delle autorità competenti.

