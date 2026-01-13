Tentata estorsione dopo il furto di un cellulare: arrestato un 28enne a Viareggio

Un uomo di 28 anni è stato arrestato a Viareggio dai carabinieri con l’accusa di tentata estorsione ai danni della famiglia di una giovane studentessa. L’operazione è scattata a seguito della denuncia presentata per il furto di un telefono cellulare, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri ai danni di una ragazza residente in un’altra provincia.

Secondo quanto ricostruito, poche ore dopo il furto il padre della giovane sarebbe stato contattato direttamente dall’autore del reato, che avrebbe richiesto la somma di 150 euro in cambio della restituzione del dispositivo. L’uomo avrebbe inoltre fissato un appuntamento nei pressi della stazione ferroviaria per la consegna del denaro.

Ricevuta la segnalazione, i carabinieri hanno organizzato un immediato servizio di osservazione e controllo nella zona indicata. Al momento dell’incontro, i militari sono intervenuti bloccando e immobilizzando il sospettato. La successiva perquisizione personale ha consentito di recuperare il telefono cellulare rubato, che è stato immediatamente restituito alla legittima proprietaria.

Il 28enne, di origine marocchina e già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi arrestato per tentata estorsione e condotto presso la casa circondariale di Lucca, a disposizione dell’autorità giudiziaria.