Torna il 22 gennaio l'open day con Bios32: denti fissi in 24 ore

Anche a GENNAIO un nuovo OPEN DAY dedicato all'implantologia dentale di ultima generazione giovedì 22, presso Bios32 CENTRO D'ECCELLENZA PER L'IMPLANTOLOGIA DI ULTIMA GENERAZIONE a San Miniato Basso, via Enrico Pestalozzi 24.
Un’occasione importante che può trasformare il vostro sorriso e la vostra quotidianità. Il centro Bios32 vanta di un team di professionisti altamente qualificati ed utilizza le migliori tecnologie digitali ed odontoiatriche per garantire il massimo successo e la piena soddisfazione dei suoi pazienti.
L’implantologia a carico immediato è una tecnica che permette l’inserimento degli impianti e l’applicazione della protesi in un’unica operazione chirurgica.
Questo tipo di intervento, garantisce un miglioramento a 360º della vita del paziente: sia a livello estetico ma anche, e soprattutto, a livello funzionale.
Avrai la possibilità di goderti i pasti, recuperare la masticazione, parlare e sorridere senza disagio, ripristinando la tua sicurezza ed autostima, mostrando un sorriso dall’aspetto naturale.
Questa tecnica può essere proposta anche in casi di mancanza o insufficienza di osso.
Inoltre, sì può ricorrere alla sedazione cosciente che, oltre a garantire una sensazione di rilassamento, dà una minor percezione di quello che sta accadendo: il tempo sembrerà scorrere più velocemente, con il vantaggio di tornare coscienti appena terminano gli effetti.
Bios32 offre il meglio per te, rispondendo a tutte le tue esigenze e necessità:
- Possibilità di effettuare TAC in sede;
- Assistenza post-operatoria;
- Possibilità di servizio navetta e alloggio per chi viene da lontano;
- Soluzioni di pagamento personalizzate
Cosa aspetti? Chiama lo 0571 401460 per fissare un appuntamento in una delle due date disponibili.
Prendere appuntamento per avere a completa disposizione lo staff di Bios32 per un check up professionale, panoramica, preventivo senza impegno e ovviamente tutte le informazioni, approfondimenti, consigli... per tornare a sorridere.
Servizio navetta per chi viene da lontano
Bios32
Direttore sanitario Dottoressa Caterina Colucci
Dove: via Enrico Pestalozzi, 24, 56028 San Miniato Basso (PI)
Telefono: 0571 401460, anche via WhatsApp
Sito web: https: bios32.it
Pagine social: Facebook - Instagram
Email: info@bios32.it
Orari
Lun-Ven: 09:00 – 19:00
Sab-Dom: Chiuso
