Certaldo, la Via del Tè giapponese: domenica 25 gennaio l’incontro invernale 'Kanshin'

Attualità Certaldo
Percorso promosso dall'Associazione LAILAC

Da alcuni anni l’Associazione LAILAC promuove a Certaldo Alto un articolato percorso dedicato all’arte del tè giapponese (Chadō), una pratica culturale che unisce estetica, spiritualità e relazione. Il progetto si sviluppa attraverso incontri stagionali, uno per ogni periodo dell’anno, concepiti per riflettere i mutamenti della natura e offrire ogni volta un’esperienza diversa e coerente con la stagione vissuta.

Gli appuntamenti si svolgono nella casa da tè Kanra-an, dono della città giapponese gemellata Kanramachi, inserita nella cornice medievale di Certaldo Alto, luogo che favorisce raccoglimento e ascolto.

Il prossimo incontro, dedicato all’inverno, è in programma domenica 25 gennaio e porta il titolo
KANSHIN | L’incanto dell’inverno.

L’esperienza propone una riflessione sulla stagione più rigida, invitando i partecipanti a scoprire il calore del tè come rifugio, la quiete della casa da tè e il valore del gesto lento e consapevole, elementi centrali della tradizione del Chadō.

L’appuntamento è previsto in due possibili sessioni, come da programma, ed è a numero chiuso. La partecipazione è consentita esclusivamente su prenotazione obbligatoria per entrambe le sessioni.

Il percorso proseguirà nei mesi successivi con nuovi incontri dedicati alle altre stagioni, rinnovando un’esperienza culturale che negli anni è diventata un punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi alla Via del Tè giapponese in modo autentico e rispettoso.

Prenotazioni e informazioni:
Associazione LAILAC

www.lailac.it

info@lailac.it

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Certaldo

