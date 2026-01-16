Farmacie di turno dal 16 gennaio al 23 gennaio

EMPOLI

da venerdì 16 gennaio dalle 20:00 al 23 gennaio alle 20:00

Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549

Farmacia in appoggio:

sabato 17 gennaio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 Montelupo F.no– tel. 0571-51006 E 0571-913409

CAPRAIA E LIMITE

da venerdì 16 gennaio dalle 20:00 al 23 gennaio alle 20:00

Farmacia Medri - Via Buozzi, 24 Limite S/Arno - tel. 0571-57023

SAN MINIATO

da venerdì 16 gennaio dalle 20:00 al 23 gennaio alle 20:00

Farmacia Riosa – Via Diaz, 145 (località Ponte a Egola) – tel. 0571-497294

Farmacia in appoggio:

sabato 17 e domenica 18 gennaio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio- tel. 0571 20173

SANTA CROCE SULL’ARNO

da venerdì 16 gennaio dalle 20:00 al 23 gennaio alle 20:00

Farmacia Balducci – Via delle Pinete (località Staffoli) – tel. 0571-37008

CASTELFIORENTINO

da venerdì 16 gennaio dalle 20:00 al 23 gennaio alle 20:00

Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 – tel. 0571-631167

Farmacia in appoggio:

sabato 17 e domenica 18 gennaio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 Certaldo – 0571-668679

MONTESPERTOLI

da venerdì 16 gennaio dalle 20:00 al 23 gennaio alle 20:00

Farmacia Nova Montespertoli – Viale Giacomo Matteotti, 33 Montespertoli – tel. 0571-609926

GAMBASSI TERME

da venerdì 16 gennaio dalle 20:00 al 23 gennaio alle 20:00

Farmacia Natali – Via Volterrana, 33 – tel. 0571-638274

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.