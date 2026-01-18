Cade con la bici da downhill sul sentiero di Travalle, soccorso un ragazzo

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio a Calenzano, dove i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze Ovest, sono intervenuti intorno alle 13.55 in una zona impervia del sentiero di Travalle. L’operazione è scattata in supporto al personale sanitario per il recupero di un ragazzo nato nel 2011, rimasto ferito in seguito a una caduta accidentale dalla bici da downhill.

I vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e con il supporto del mezzo SAF, specializzato negli interventi in ambienti difficili. Una volta raggiunto il giovane, già stabilizzato con collare cervicale e tavola spinale, i soccorritori lo hanno posizionato su una barella toboga per consentirne il trasporto in sicurezza lungo il sentiero.

Il ragazzo è stato quindi affidato al personale sanitario per il successivo trasferimento al pronto soccorso, dove è stato accompagnato per le cure necessarie.