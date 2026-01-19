Alessandro Mosti è 1° nel biennio all’Olimpiade della Matematica del Liceo XXV aprile di Pontedera

Alessandro Mosti, che frequenta la classe Seconda Liceo Scientifico “XXV Aprile” di Pontedera, si è piazzato in vetta all’Olimpiade della matematica per il primo biennio su iniziativa promossa dalla prestigiosa scuola pontederese. Alessandro ha 15 anni, frequenta la II G dell’istituto di via Milano ed è da sempre un grande appassionato della matematica, che padroneggia fin da bambino.

Le Olimpiadi della Matematica sono gare di soluzione di problemi matematici elementari rivolte ai ragazzi delle scuole superiori (scuole secondarie di secondo grado). I partecipanti devono trovare tecniche creative per risolvere problemi mai visti prima e ideare nuove dimostrazioni. Lo scopo è quello di avvicinare gli studenti al tipo di problem-solving che un matematico di professione incontra nel suo lavoro, e di mostrare loro una matematica diversa e più interessante che non quella in cui bisogna applicare meccanicamente formule.

In Italia, le varie fasi della manifestazione sono curate dall’Unione Matematica Italiana su incarico del Ministero dell’Istruzione. Le Olimpiadi della Matematica si svolgono regolarmente in Italia dal 1983, e sono quindi la più antica e seguita gara di matematica a livello nazionale. Al 2017, circa 1500 scuole italiane aderiscono al Progetto Olimpiadi della Matematica, per un totale di circa 200mila studenti partecipanti alla prima fase della gara.

Ora, dopo l’exploit in casa, per Alessandro Mosti si aprono le porte per le gare provinciali con l’obiettivo di arrivare alle finali nazionali.

