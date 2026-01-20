Latitante da anni, lo arrestano mentre si sposa in Comune

Cronaca Grosseto
Lo cercavano da quasi tre anni, lo hanno trovato all'altare e lo hanno arrestato a Grosseto. Una vicenda incredibile arriva dal sud della Toscana: un uomo, F.O. le iniziali, era stato arrestato nel 2023 dai carabinieri di Civitavecchia per rapina, ma poi aveva fatto perdere le sue tracce.

Condannato in primo grado, aveva fatto ricorso in Cassazione ma è stato respinto, quindi l'ordine di carcerazione è diventato esecutivo. L'uomo ha deciso di rendersi latitante, ma poi ha scelto anche di sposarsi in municipio: il nome dell'uomo, inserito nel sistema, non è passato inosservato.

I carabinieri sono arrivati al palazzo civico e l'hanno arrestato tra lo stupore generale, riporta Il Tirreno.

 

 

