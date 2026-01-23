È "Scandalo" al Teatro Verdi di Santa Croce: in scena Anna Valle e Gianmarco Saurino

Scoppia uno Scandalo. Mercoledì 28 gennaio il nuovo lavoro di Ivan Cotroneo con protagonisti Anna Valle e Gianmarco Saurino sarà di scena al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno, nell’ambito della stagione di prosa.

Scandalo è una commedia sull'amore, su ciò che si può dire e non dire, fare e non fare. Laura (Anna Valle) ha cinquant’anni, è una scrittrice, ma soprattutto, per il mondo, letterario e non, è stata la ‘sposa bambina’ di uno scrittore molto famoso e molto più grande di lei, che è recentemente scomparso. Nella sua villa sull’Appia Antica, appena fuori Roma, in compagnia della sua editor Giulia e di un vicino, Roberto, e con l’aiuto di Maria, una ragazza che vive in casa, Laura sembra poco interessata sia a riprendere a scrivere che a riprendere a vivere. Sostanzialmente è sola. Fino a quando in casa non arriva Andrea (Gianmarco Saurino), un giovane uomo che suo marito Goffredo prima di morire aveva assunto per riorganizzare la loro grande libreria. Andrea è diretto, sfrontato, audace.

Fra Laura e Andrea ci sono gli stessi 24 anni di differenza che separavano Laura da Goffredo. E come all’epoca Laura aveva fatto scandalo per la sua relazione con un uomo famoso e più grande, ora sa esattamente lo scandalo che provocherà nel momento stesso in cui le sue labbra si avvicinano a quelle di Andrea. E niente sarà più come prima.

La stagione di prosa del Verdi prosegue venerdì 13 febbraio con La notte dei bambini di e con Gaia Nanni. Domenica 8 marzo Michele Riondino, per la prima volta sulle tavole del palcoscenico santacrocese, è il regista e uno degli interpreti della pièce Art di Yasmine Reza.

Settimo appuntamento della stagione è con uno dei più grandi attori italiani di cinema, tv e teatro: Massimo Popolizio, che anima uno dei capolavori della letteratura contemporanea: Furore di John Steinbeck in programma domenica 15 marzo.

Ultima data in cartellone martedì 7 aprile con Lella Costa in Lisistrata di Aristofane.

Inizio spettacoli ore 21.00, se non diversamente indicato.

La stagione di prosa è programmata e sostenuta da Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Giallo Mare Minimal Teatro e Comune di Santa Croce sull’Arno.

I prezzi: i biglietti per la prosa platea e palchi 1° e 2° ordine intero € 24 ridotti € 19, palchi 3°ordine; intero € 19 ridotti € 16, studenti e under 35 € 8.

Le riduzioni sono previste over 65, portatori di handicap, soci ARCI, ACLI, ENDAS, FENALC, AGESCI e possessori ‘carta Giovani’ e ‘Carta dello Spettatore FTS’.

Per i soci Coop è prevista l’applicazione della riduzione del costo del biglietto limitatamente ai posti del 3° ordine. Per i soci Coop è attiva, inoltre, la promozione 1000 punti mille emozioni prezzo biglietto € 10.

Per ottenere le riduzioni è necessario presentare apposita documentazione.

Per informazioni comune di Santa Croce 0571 389853 o www.comune.santacroce.pi.it; Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 – info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

