Farmacie di turno dal 23 gennaio al 30 gennaio

VINCI
da venerdì 23 gennaio dalle 20:00 a venerdì 30 gennaio alle 20:00
Farmacia Mannori - Viale Togliatti 61/65 (località Sovigliana) - tel. 0571-508164
MONTELUPO
da venerdì 23 gennaio dalle 20:00 a venerdì 30 gennaio alle 20:00
Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 – tel. 0571-51042 E 0571-51795
FUCECCHIO
da venerdì 23 gennaio dalle 20:00 a venerdì 30 gennaio alle 20:00
Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
da venerdì 23 gennaio dalle 20:00 a venerdì 30 gennaio alle 20:00
Farmacia Salvadori – P.zza Marconi, 2 – tel. 0571-466912
CERTALDO
da venerdì 23 gennaio dalle 20:00 a venerdì 30 gennaio alle 20:00
Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150
Farmacia in appoggio:
sabato 24 e domenica 25 gennaio 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 Castelfiorentino – tel. 0571-64013
MONTAIONE
da venerdì 23 gennaio dalle 20:00 a venerdì 30 gennaio alle 20:00
Farmacia Priamo – Via Roma, 43 – tel. 0571-69046
Farmacia in appoggio
sabato 24 e domenica 25 gennaio 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) Montespertoli – tel. 0571-606099
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
<< Indietro