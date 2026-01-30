Farmacie di turno dal 30 gennaio al 6 febbraio

VINCI
da venerdì 30 gennaio dalle 20:00 a venerdì 6 febbraio alle 20:00
Farmacia Pietramarina – Via Pietramarina, 33 Spicchio Sovigliana – tel. 0571-902886
MONTELUPO
da venerdì 30 gennaio dalle 20:00 a venerdì 6 febbraio alle 20:00
Farmacia Del Sole - Via Fratelli Cervi 88 - tel. 0571-57506
SAN MINIATO
da venerdì 30 gennaio dalle 20:00 a venerdì 6 febbraio alle 20:00
Nuova Farmacia Ponte a Elsa – Via Nazionale, 91 (località Ponte a Elsa) – tel. 0571-464425
Farmacie in appoggio:
sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R Fucecchio - tel. 0571-20056
SANTA CROCE SULL’ARNO
da venerdì 30 gennaio dalle 20:00 a venerdì 6 febbraio alle 20:00
Farmacia Galeazzi – P.zza G. Matteotti, 38 – tel. 0571-30006
CASTELFIORENTINO
da venerdì 30 gennaio dalle 20:00 a venerdì 6 febbraio alle 20:00
Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 – tel. 0571-64117
Farmacie in appoggio:
sabato 31 e domenica 1 febbraio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 Certaldo – tel. 0571-668197
MONTESPERTOLI
da venerdì 30 gennaio dalle 20:00 a venerdì 6 febbraio alle 20:00
Felia Farmacie – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
<< Indietro
[mc4wp_form id=1071763]