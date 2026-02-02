Maltempo in Toscana, allerta gialla anche nell'Empolese Valdelsa

Il 3 febbraio per i comuni del Valdarno Inferiore e Bisenzio Ombrone
La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala per la giornata di martedì 3 febbraio allerta gialla per rischio idrogeologico nei comuni del Valdarno Inferiore, nella zona dell'Empolese Valdelsa, e Bisenzio Ombrone (Pistoia) e per rischio idraulico per i comuni del Bisenzio-Ombrone.
Dalla sera del 2 febbraio precipitazioni sulle zone di nord ovest della Regione, in estensione al resto delle zone settentrionali nel corso della notte e successivamente al resto della regione. Temporali solo occasionali.
Aggiornamenti Centro Funzionale Regionale: https://cfr.toscana.it
Rischi e Norme di Comportamento sul sito della Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/allertameteo/rischi-e-norme-di-comportamento
