L’Use Rosa Scotti si prepara alla sfida con la capolista Sanga Milano

La capolista. Basterebbe anche solo questo per capire la partita che attende l’Use Rosa Scotti sabato sera alle 18.30 sul campo di Sanga Milano (arbitri Giordano di Gela e Pulina di Rivoli, diretta youtube sul canale sanga milano). Una sfida che arriva due settimane dopo quella con Costa Masnaga ed una prima di quella interna con Galli San Giovanni Valdarno. Insomma, in una ventina di giorni la squadra di coach Cioni si misura con la ‘crema’ del girone, con la curiosità di vedere alla fine che succederà.

“Secondo me Milano è oggettivamente la squadra più forte del campionato – attacca il tecnico – a livello di roster non ha rivali, è molto esperta e gioca anche una bella pallacanestro. Detto questo andiamo a giocarcela a cuor leggero. Siamo in trasferta, loro sono prime e quindi tutto quello che viene è di guadagnato. Dovremo giocare senza timore e con la consapevolezza che, per vincerla, servirà la partita perfetta. A Costa abbiamo fatto tutto questo per 37 minuti, ora dovremo ripeterlo per tutto l’arco della sfida. Vedremo quindi se ci sono stati dei passi in avanti da quella partita che giocammo nel nostro periodo più difficile”. “Contro una big non abbiamo mai vinto fino ad oggi – prosegue – ed anche questo deve essere un aspetto da mettere in campo a Milano. Vediamo se Casini ci sarà, per noi è una giocatrice importante ed alla fine decideremo se impiegarla o meno”.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa