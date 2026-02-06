Farmacie di turno dal 6 febbraio al 13 febbraio

EMPOLI
da venerdì 6 febbraio dalle 20:00 a venerdì 13 febbraio alle 20:00
Farmacia Serravalle – Via Isonzo, 11/13 – tel. 0571-1590119
Farmacia Monterappoli – via Salaiola, 355, Empoli – tel. 0571-1551935
Farmacie in appoggio:
sabato 7 febbraio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 Montelupo Fiorentino – tel. 0571-51042 E 0571-51795
SANTA MARIA A MONTE
da venerdì 6 febbraio dalle 20:00 a venerdì 13 febbraio alle 20:00
Farmacia Pieroni – P.zza della Vittoria, 45 – tel. 0587-707003
SANTA CROCE SULL’ARNO
da venerdì 6 febbraio dalle 20:00 a venerdì 13 febbraio alle 20:00
Farmacia Comunale 2 – Viale di Vittorio 1/3 – tel. 0571-366181
Farmacie in appoggio:
sabato 7 febbraio e domenica 8 febbraio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 Fucecchio - tel. 0571 20173
CERTALDO
da venerdì 6 febbraio dalle 20:00 a venerdì 13 febbraio alle 20:00
Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 – 0571-668679
CASTELFIORENTINO
da venerdì 6 febbraio dalle 20:00 a venerdì 13 febbraio alle 20:00
Farmacia Dani – Via Niccoli, 474 (località Granaiolo) – tel. 0571-582021
Farmacie in appoggio:
sabato 7 e domenica 8 febbraio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 Montespertoli – tel. 0571-608014
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
