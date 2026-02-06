Muore Alessandro Salvadori, è stato presidente della Casa del Popolo di Monterappoli

Lutto a Empoli per la morte di Alessandro Salvadori, già presidente della Casa del Popolo di Monterappoli e consigliere del Circolo Arci. Era attivo anche nel mondo dello sport, appassionato di ciclismo era infatti stato presidente della società ciclistica di Castelfiorentino.

Da venerdì 6 febbraio alle 14 sarà esposto alle Cappelle del Commiato dell’ospedale San Giuseppe di Empoli e sabato mattina alle 11 si terranno le esequie nella Chiesa di San Lorenzo di Monterappoli.

Lascia la moglie Cesira e i figli Maurizio e Chiara, ex presidente dell'Arci Empolese Valdelsa. Proprio l'Arci Empolese Valdelsa lo ha ricordato con un post sui propri profili social.

