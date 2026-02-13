Farmacie di turno dal 13 febbraio al 20 febbraio

EMPOLI

da venerdì 13 febbraio dalle 20:00 a venerdì 20 febbraio alle 20:00

Farmacia Chiarugi - Via del Giglio, 89 - tel. 0571-72781

Far.Ma.Dea. - Via Gobetti 19-21-25 (località Ponte a Elsa) – tel. 331 257 4000

Farmacie in appoggio:

sabato 14 febbraio dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

LaFarmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) Montelupo Fiorentino – tel. 0571-542411 E 0571-542461

SAN MINIATO

da venerdì 13 febbraio dalle 20:00 a venerdì 20 febbraio alle 20:00

Farmacia Cheli – P.zza del Popolo, 25 – tel 0571-43018

Farmacie in appoggio:

sabato 14 e domenica 15 febbriaio dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 Fucecchio - tel. 0571 20027

CASTELFRANCO DI SOTTO

da venerdì 13 febbraio dalle 20:00 a venerdì 20 febbraio alle 20:00

Farmacia Comunale Azienda Speciale – Via Solforino, 13 - tel. 0571-489098

CERTALDO

da venerdì 13 febbraio dalle 20:00 a venerdì 20 febbraio alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 – tel. 0571-668197

Farmacie in appoggio:

sabato 14 e domenica 15 febbraio dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 Castelfiorentino – tel. 0571-631167

MONTESPERTOLI

da venerdì 13 febbraio dalle 20:00 a venerdì 20 febbraio alle 20:00

Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) – tel. 0571-606099

Farmacie in appoggio:

sabato 14 e domenica 15 febbraio dalle ore 9,00-13,00 / 15:30-19:30

Felia Farmacie – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.