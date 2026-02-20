Farmacie di turno dal 20 febbraio al 27 febbraio

VINCI

da venerdì 20 febbraio dalle 20:00 a venerdì 27 febbraio alle 20:00

Farmacia Zito - Via P. Togliatti, 14 (località Spicchio) - tel. 0571-902849

EMPOLI

Farmacia Comunale 3 – Via Sottopoggio per San Donato (loc. Villanuova) – tel. 0571-1738230

MONTELUPO

Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 Montelupo F.no – tel. 0571-51006 E 0571-913409

FUCECCHIO

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R - tel. 0571-20056

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

Farmacia Comunale Civitas Montopoli S.r.L – Via Nazionale, 17/b (località Capanne) – 0571-467223

CERTALDO

Farmacia Fiano – Via Firenze, 85 – tel. 0571-669019 E 330-731123

Farmacie in appoggio:

sabato 21 e domenica 22 febbraio dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

CASTELFIORENTINO

Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 – tel. 0571-64013

Farmacie in appoggio:

sabato 21 e domenica 22 febbraio dalle ore 9:00-13:00 / 15:30-19:30

Farmacia Nova – Viale Giacomo Matteotti, 33 Montespertoli – tel. 0571-609926

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.