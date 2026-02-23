Donna decapitata Scandicci, presunto killer trasferito da ospedale a Sollicciano

È stato dimesso questa mattina dall’ospedale Ospedale San Giovanni di Dio e trasferito nel carcere fiorentino di Carcere di Sollicciano il 30enne marocchino indagato per l’omicidio della 44enne tedesca senza fissa dimora, il cui corpo decapitato è stato trovato il 18 febbraio nell’ex area Cnr di Scandicci, zona segnalata per forte degrado.

L’uomo era stato ricoverato il 17 febbraio dopo che alcuni passanti, notandolo in evidente stato di agitazione nell’area, avevano allertato il 118 e il Numero unico di emergenza 112. Trasportato in ospedale, era stato sedato e posto in coma farmacologico.

Dopo il ritrovamento del cadavere e le indagini che lo hanno indicato come presunto responsabile, i carabinieri gli avevano notificato in ospedale, la sera del 19 febbraio, il decreto di fermo come gravemente indiziato di omicidio.

L’udienza di convalida, inizialmente fissata per questa mattina alle 10 davanti al gip Roberta Di Maria, è stata rinviata di alcune ore per consentire ai sanitari del carcere di valutare se l’indagato sia in grado di interagire con i propri legali e di sostenere l’interrogatorio.

Il 30enne risulta già noto alle forze dell’ordine: in passato aveva scontato una condanna definitiva a otto mesi per furto ed era tornato a vivere in strada. Negli ultimi tempi era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa di processo per reati legati alla droga.

