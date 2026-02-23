Donna decapitata Scandicci, presunto killer trasferito da ospedale a Sollicciano

Il carcere di Sollicciano

Dimesso dal San Giovanni di Dio il 30enne indagato per l’omicidio della 44enne tedesca. Slitta l’udienza di convalida in attesa delle valutazioni sanitarie

È stato dimesso questa mattina dall’ospedale Ospedale San Giovanni di Dio e trasferito nel carcere fiorentino di Carcere di Sollicciano il 30enne marocchino indagato per l’omicidio della 44enne tedesca senza fissa dimora, il cui corpo decapitato è stato trovato il 18 febbraio nell’ex area Cnr di Scandicci, zona segnalata per forte degrado.

L’uomo era stato ricoverato il 17 febbraio dopo che alcuni passanti, notandolo in evidente stato di agitazione nell’area, avevano allertato il 118 e il Numero unico di emergenza 112. Trasportato in ospedale, era stato sedato e posto in coma farmacologico.

Dopo il ritrovamento del cadavere e le indagini che lo hanno indicato come presunto responsabile, i carabinieri gli avevano notificato in ospedale, la sera del 19 febbraio, il decreto di fermo come gravemente indiziato di omicidio.

L’udienza di convalida, inizialmente fissata per questa mattina alle 10 davanti al gip Roberta Di Maria, è stata rinviata di alcune ore per consentire ai sanitari del carcere di valutare se l’indagato sia in grado di interagire con i propri legali e di sostenere l’interrogatorio.

Il 30enne risulta già noto alle forze dell’ordine: in passato aveva scontato una condanna definitiva a otto mesi per furto ed era tornato a vivere in strada. Negli ultimi tempi era sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa di processo per reati legati alla droga.

Scandicci
Cronaca
20 Febbraio 2026

Omicidio di Scandicci: il fermato è un 30enne. È ricoverato dopo un Tso

C'è una persona fermata per l'omicidio della 44enne a Scandicci. Si tratta di un trentenne originario del Marocco, non regolare sul territorio italiano e senza fissa dimora. La 44enne, una [...]

Scandicci
Cronaca
19 Febbraio 2026

Donna decapitata a Scandicci, fermato l'uomo sospettato. Sequestrato machete e coltello

C’è un sospettato per l’omicidio della clochard tedesca di 44 anni trovata decapitata il 18 febbraio a Scandicci. Si tratta di uno dei senzatetto che alloggiavano abusivamente nel casolare dove [...]

Scandicci
Cronaca
19 Febbraio 2026

Tenta di rubare un bambino, la madre lo ferma e lo fa fuggire

Un uomo avrebbe tentato di rapire un bambino. La vittima sarebbe un piccolo di circa cinque anni, i fatti sarebbero avvenuti nei pressi della pista di pattinaggio a Scandicci lunedì [...]



