Incidente nel porto di Livorno: muore un 30enne

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in mare a Livorno dove un giovane di circa 30 anni ha perso la vita in un incidente tra due imbarcazioni.

Sul posto è subito intervenuta la capitaneria di porto. Da chiarire le cause dello scontro tra le due imbarcazioni, una pilotina su cui si trovava il giovane e uno yacht di 50 metri, avvenuto intorno alle 14.30 a circa 700 metri dall'imboccatura del porto di Livorno.

Dalle prime informazioni la piccola imbarcazione si è ribaltata e il giovane che era a bordo, nonostante i soccorsi siano stati tempestivamente allertati, è stato recuperato in acqua privo di vita dai vigili del fuoco. Secondo quanto emerso il pilota dello yacht era già salito sull'imbarcazione quando la pilotina condotta dal 30enne, che aveva appena effettuato il trasbordo, per cause in corso di accertamento si sarebbe rovesciata rimanendo a galla soltanto con la prua.

Le reazioni

Il cordoglio del presidente AdSP Gariglio

"A nome di tutta la comunità portuale di Livorno e di tutti i dipendenti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, intendiamo esprimere l'immenso dolore e la più profonda vicinanza ai familiari e ai colleghi del conducente della pilotina in servizio in porto, deceduto questo pomeriggio a causa di un incidente le cui cause sono ancora in fase di accertamento". Queste le parole del presidente dell'AdSP, Davide Gariglio, in merito all'immane tragedia "che ha colpito il porto - sottolineano dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale - e una categoria, quella dei piloti, che ogni giorno svolge il proprio lavoro con profonda dedizione e spirito di abnegazione".

Franchi (PD): "Cordoglio alla famiglia. Le istituzioni aumentino controlli e prevenzione"

"Abbiamo appreso con profondo dolore la notizia della morte sul lavoro avvenuta nel porto di Livorno. A nome del gruppo del Partito Democratico in Consiglio Regionale e del partito di Livorno, e personalmente, esprimo il più sentito cordoglio di tutta la comunità democratica che rappresento. Di fronte a simili tragedie, al momento, ci stringiamo con commozione attorno alla famiglia della giovane vittima, ai colleghi e a tutta la comunità portuale livornese. Sebbene sia necessario attendere che vengano accertate le dinamiche e le cause dell’accaduto, resta l’urgenza di un impegno corale. È fondamentale che le istituzioni, davanti a un’ulteriore tragedia sul lavoro, rispondano con determinazione: è necessario fare un punto sulla qualità dei controlli e delle procedure, potenziando gli strumenti di prevenzione affinché in futuro simili drammi non debbano più ripetersi. La sicurezza dei lavoratori deve essere la nostra priorità assoluta". Così Alessandro Franchi, consigliere regionale del Partito Democratico.

UGL: "Piaga che non possiamo più tollerare"

"Esprimo profondo cordoglio e la vicinanza dell’UGL alla famiglia del lavoratore di 30 anni che ha perso la vita all’interno del porto di Livorno in seguito al ribaltamento di una pilotina dopo lo scontro con un’altra imbarcazione. Un dramma che ci addolora e richiama tutti a un’assunzione di responsabilità. Le morti sul lavoro continuano a rappresentare una vera e propria piaga sociale. Non è più accettabile assistere al ripetersi di simili tragedie. È necessario rafforzare con decisione le attività di prevenzione, intensificare i controlli e investire nella formazione e nella cultura della sicurezza. Solo attraverso un impegno concreto e condiviso tra istituzioni e parti sociali si può contrastare efficacemente un fenomeno che svilisce la dignità del lavoro e rappresenta una sconfitta per tutti. Servono azioni concrete e immediate per tutelare i lavoratori e garantire che nessuno perda la vita mentre svolge il proprio lavoro" dichiarano in una nota congiunta Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, e Giuseppe Dominici, Segretario Regionale UGL Toscana.

