Scontro tra due barche al porto di Livorno: muore un uomo

Nel primo pomeriggio di oggi in mare a Livorno, per cause in corso di accertamento due barche si sono scontrate. Nell'incidente ha perso la vita un uomo, conducente di una pilotina, piccola imbarcazione, rimasta coinvolta nella collisione con uno yacht di 50 metri.

Sul posto è subito intervenuta la capitaneria di porto. Da chiarire le cause dello scontro tra le due imbarcazioni, avvenuto intorno alle 14.30, a meno di un miglio dal porto di Livorno. La pilotina si è ribaltata e l'uomo che era a bordo è stato recuperato in acqua privo di vita.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO