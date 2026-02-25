Incidente sull'Aurelia tra Riotorto e Venturina

Cronaca Piombino
Incidente questa mattina sull'Aurelia tra gli svincoli di Vignale-Riotorto e Venturina in provincia di Livorno. Per cause in corso di accertamento un mezzo si è ribaltato senza coinvolgere altri veicoli. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso.

Come informa Anas, presente sul posto con il proprio personale per il ripristino il prima possibile della viabilità, è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione nord della strada statale 1 Aurelia, tra le due uscite. Il traffico è deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto.

