Municipale di Fucecchio chiusa, lui forza e danneggia la porta. Intervengono carabinieri

Cronaca Fucecchio
Si è recato alla sede della municipale a Fucecchio nelle ore di chiusura al pubblico, prova a forzare la porta e poi la danneggia. Intervengono i carabinieri

Brutto episodio nel tardo pomeriggio a Fucecchio, all'ingresso della sede di via Battisti della polizia municipale. Un giovane, durante l'orario di chiusura, ha provato a entrare con la forza negli uffici per avere dei chiarimenti in merito a un intervento svoltosi nel primo pomeriggio nel territorio comunale. Poi ha danneggiato a danneggiato la vetrata della porta d’ingresso. Gli agenti che si trovavano all’interno per attività d’ufficio in orario di non apertura al pubblico hanno quindi chiamato i carabinieri e i colleghi della pattuglia esterna che sono intervenuti sul posto riportando l'uomo alla calma. Sul posto si è recata anche la sindaca di Fucecchio.

 

