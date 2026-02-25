L'officina meccanica B.C.F. di Castelfranco di Sotto cerca un operaio metalmeccanico che si occupi di riparazione e manutenzione di macchinari industriali, con opere di saldatura e di carpenteria generale. Verranno valutate persone con esperienza anche minima nella mansione o in alternativa, se senza esperienza, ma con reale voglia di imparare il mestiere o con diploma di istruzione superiore o qualifica a indirizzo meccanico/tecnico.
Necessario possesso di patente B e mezzo proprio per raggiungere il posto di lavoro e per spostamenti di servizio.
Viene offerto un contratto di lavoro a tempo determinato, full time di 3 mesi con concreta possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.
Si richiede massima serietà. Disponibilità immediata.
Inviare CV a: info@officinabcf.com
Notizie correlate
Tutte le notizie di Castelfranco di Sotto
<< Indietro