Comune di Fucecchio chiude circolo a Galleno

Cronaca Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Circolo chiuso per gravi carenze in materia sanitaria, sicurezza sul lavoro, evasione, edilizia e materia antincendio, oltre che mancanza della licenza per le attività di pubblico spettacolo

Nei giorni scorsi il Comune di Fucecchio ha disposto la chiusura di un circolo di Galleno per gravi carenze in materia sanitaria, sicurezza sui luoghi di lavoro, evasione fiscale, edilizia e materia antincendio. Il locale, che svolgeva intrattenimento per adulti, è risultato tra l'altro privo delle previste licenze per le attività di pubblico spettacolo. I controlli sono stati effettuati lo scorso 18 febbraio da una task force predisposta dalla Prefettura di Firenze e coordinata dall’Arma dei Carabinieri, che ha visto impegnati specialisti della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale di Fucecchio, NIL e NAS.

Una decisione, quella dell'amministrazione comunale, volta a collaborare con le forze dell'ordine al fine di prevenire incidenti, come il drammatico evento di Crans-Montana, che possano mettere in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, in particolare nei luoghi di aggregazione.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Fucecchio
Cronaca
25 Febbraio 2026

Municipale di Fucecchio chiusa, lui forza e danneggia la porta

Brutto episodio nel tardo pomeriggio a Fucecchio, all'ingresso della sede di via Battisti della polizia municipale. Un giovane, durante l'orario di chiusura, ha provato a entrare con la forza negli [...]

Santa Maria a Monte
Cronaca
17 Febbraio 2026

Omicidio Montecalvoli, la ricostruzione: tutto sarebbe partito da un colpo a un'auto

Un colpo a un'auto in un parcheggio porta a un omicidio. Non è ancora del tutto chiaro il movente del caso che sta scuotendo il Cuoio e la Valdera, ma [...]

Fucecchio
Cronaca
15 Febbraio 2026

Incendio in appartamento a Fucecchio: evacuato un uomo nella notte

Un incendio in un appartamento si è verificato alle 02:20 nel comune di Fucecchio, in viale Cristoforo Colombo, all’ultimo piano di un edificio di due piani fuori terra. Sul posto [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

torna a inizio pagina