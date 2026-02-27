Comune di Fucecchio chiude circolo a Galleno

Circolo chiuso per gravi carenze in materia sanitaria, sicurezza sul lavoro, evasione, edilizia e materia antincendio, oltre che mancanza della licenza per le attività di pubblico spettacolo
Nei giorni scorsi il Comune di Fucecchio ha disposto la chiusura di un circolo di Galleno per gravi carenze in materia sanitaria, sicurezza sui luoghi di lavoro, evasione fiscale, edilizia e materia antincendio. Il locale, che svolgeva intrattenimento per adulti, è risultato tra l'altro privo delle previste licenze per le attività di pubblico spettacolo. I controlli sono stati effettuati lo scorso 18 febbraio da una task force predisposta dalla Prefettura di Firenze e coordinata dall’Arma dei Carabinieri, che ha visto impegnati specialisti della Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Municipale di Fucecchio, NIL e NAS.
Una decisione, quella dell'amministrazione comunale, volta a collaborare con le forze dell'ordine al fine di prevenire incidenti, come il drammatico evento di Crans-Montana, che possano mettere in pericolo la vita e l'incolumità delle persone, in particolare nei luoghi di aggregazione.
