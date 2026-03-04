Referendum costituzionale sulla giustizia: confronto pubblico a Empoli

Un momento di informazione e approfondimento in vista del referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Giovedì 5 marzo, alle ore 21, nei locali delle Pubbliche Assistenze di Empoli (via XX Settembre 17), si terrà un incontro pubblico promosso dai gruppi Agesci Empoli 1, Empoli 2 ed Empoli 3.
L’iniziativa, dal titolo “Informativa su: Referendum Costituzionale Giustizia”, metterà a confronto le ragioni del “Sì” e quelle del “No” attraverso gli interventi di due esperti del settore giuridico. Per il “Sì” interverrà l’avvocato cassazionista Enea Baronti, del Foro di Firenze. Per il “No” prenderà la parola il professor Emanuele Rossi, docente di Diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
L’ingresso è libero.
