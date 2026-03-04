Referendum costituzionale sulla giustizia: confronto pubblico a Empoli

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Un momento di informazione e approfondimento in vista del referendum costituzionale sulla giustizia in programma il 22 e 23 marzo 2026. Giovedì 5 marzo, alle ore 21, nei locali delle Pubbliche Assistenze di Empoli (via XX Settembre 17), si terrà un incontro pubblico promosso dai gruppi Agesci Empoli 1, Empoli 2 ed Empoli 3.

L’iniziativa, dal titolo “Informativa su: Referendum Costituzionale Giustizia”, metterà a confronto le ragioni del “Sì” e quelle del “No” attraverso gli interventi di due esperti del settore giuridico. Per il “Sì” interverrà l’avvocato cassazionista Enea Baronti, del Foro di Firenze. Per il “No” prenderà la parola il professor Emanuele Rossi, docente di Diritto costituzionale alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

L’ingresso è libero.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
3 Marzo 2026

Dieci anni di 'Nonlobuttovia', il progetto che dà nuova vita a oggetti e mobili a Empoli

Nonlobuttovia, il progetto dell'associazione Lilliput Empoli, dedicato al riuso e al riciclo, festeggia i suoi dieci anni di presenza alla Vela Margherita Hack di Avane, a Empoli. Sono centinaia, ogni [...]

Empoli
Attualità
3 Marzo 2026

M5S empolese-valdelsa esprime la sua preoccupazione per escalation in Medio Oriente

In una nota il gruppo territoriale M5S empolese - valdelsa esprime la sua preoccupazione per l'escalation in Medio Oriente e a livello internazionale, uno scenario che avrà "pesanti ricadute economiche [...]

Empoli
Attualità
3 Marzo 2026
gaia becatti use rosa scotti empoli mondiali under 17 basket

Gaia Becatti dell'Use Rosa Scotti tra le convocate per i Mondiali Under 17

C'è anche un pizzico di biancorosso nella lista delle convocate della Federazione in vista dei Mondiali Under 17, in programma a luglio a Brno, in Repubblica Ceca. Tra le atlete [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina