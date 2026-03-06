Farmacie di turno dal 6 marzo al 13 marzo

EMPOLI

da venerdì 6 marzo dalle 20:00 a venerdì 13 marzo alle 20:00

Farmacia Comunale n°2 - Via R. Sanzio, 199 int. 18 c/o Centro*Empoli - tel. 0571-83549

MONTELUPO

da venerdì 6 marzo dalle 20:00 a venerdì 13 marzo alle 20:00

LaFarmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) – tel. 0571-542411 E 0571-542461

FUCECCHIO

da venerdì 6 marzo dalle 20:00 a venerdì 13 marzo alle 20:00

Farmacia Bramea - Piazza dei Seccatoi, 3, 50054 Fucecchio - tel 0571 843327

Farmacia in appoggio:

sabato 7 e domenica 8 marzo ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

SANTA MARIA A MONTE

da venerdì 6 marzo dalle 20:00 a venerdì 13 marzo alle 20:00

Farmacia Comunale Ponticelli Farmavaldera S.r.L – Via Colombaie, 2 – tel. 0587-706416

CASTELFIORENTINO

da venerdì 6 marzo dalle 20:00 a venerdì 13 marzo alle 20:00

Farmacia Comunale 2 – P.zza Grandi, 19 – tel. 0571-631167

Farmacia in appoggio:

sabato 7 e domenica 8 marzo ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 Certaldo – 0571-668679

GAMBASSI TERME

da venerdì 6 marzo dalle 20:00 a venerdì 13 marzo alle 20:00

Farmacia Natali – Via Volterrana, 33 – tel. 0571-638274

MONTESPERTOLI

da venerdì 6 marzo dalle 20:00 a venerdì 13 marzo alle 20:00

Farmacia Nova Montespertoli – Viale Giacomo Matteotti, 33 – tel. 0571-609926

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.