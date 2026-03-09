Per chi si trasferisce a Montespertoli un kit nuovi residenti: il benvenuto del Comune

Una sala piena, tante domande e la curiosità di conoscere meglio il paese. Si è svolto sabato mattina nella Sala del Consiglio del Comune di Montespertoli l’incontro di benvenuto dedicato ai nuovi residenti che nell’ultimo anno hanno scelto di trasferirsi nel territorio comunale. Un momento semplice ma partecipato, pensato per creare fin da subito una conoscenza reciproca tra l’Amministrazione comunale e chi ha deciso di iniziare una nuova fase della propria vita a Montespertoli.

Durante l’incontro è stato presentato il Kit Nuovi Residenti, uno strumento ideato dal Comune per facilitare l’accesso ai servizi, orientarsi nella vita del paese e scoprire le opportunità offerte dal territorio. All’interno del kit sono raccolte informazioni utili sui servizi comunali, una guida per conoscere Montespertoli e la Carta Sconto, utilizzabile nei negozi locali e pensata per favorire un primo contatto con il commercio di prossimità. Il kit è destinato ai cittadini che trasferiscono la propria residenza nel Comune: dopo la registrazione all’anagrafe, i nuovi residenti ricevono le informazioni per ritirare il kit e per utilizzare la Carta Sconto presso le attività che hanno aderito all’iniziativa. La carta consente di accedere a una scontistica dedicata nei negozi del territorio che partecipano al progetto, riconoscibili grazie all’apposito adesivo esposto nelle vetrine, con l’obiettivo di favorire fin da subito la conoscenza del tessuto commerciale locale.

Il progetto è stato costruito anche con il coinvolgimento delle attività economiche del territorio. L’Amministrazione comunale ha promosso un confronto con i commercianti per presentare l’iniziativa e raccogliere adesioni, definendo insieme agli esercenti le modalità della scontistica collegata alla Carta Sconto. L’obiettivo è quello di coinvolgere progressivamente sempre più attività, in tutto il territorio comunale, dal capoluogo alle frazioni. Le attività commerciali che desiderano aderire al circuito della Carta Sconto e partecipare al progetto possono contattare l’Ufficio Servizi Trasversali del Comune scrivendo all’indirizzo p.pratelli@comune.montespertoli.fi.it

In occasione dell’incontro con i nuovi residenti sono state inoltre invitate le associazioni del territorio e le Contrade di Montespertoli, con l’obiettivo di presentarsi e far conoscere ai nuovi cittadini le tante realtà associative e i tanti eventi che animano la vita della comunità.

"Vogliamo che chi arriva a vivere qui si senta fin da subito parte della comunità. – spiega il sindaco Alessio Mugnaini – Montespertoli è un paese che cresce e cambia, ma che mantiene forte il valore delle relazioni e dell’accoglienza. Con questo kit proviamo a dare uno strumento per orientarsi e allo stesso tempo a trasmettere un messaggio semplice: qui c’è una comunità aperta, inclusiva e pronta ad accogliere".

L’iniziativa si inserisce nel percorso di politiche di accoglienza che il Comune porta avanti da anni, insieme al Kit Nuovi Nati, attivo dal 2019 e rivolto alle famiglie con bambini appena nati. Due strumenti diversi ma uniti dalla stessa idea: accompagnare le persone nei momenti importanti della vita e rafforzare il senso di comunità. Visto il riscontro molto positivo dell’incontro, l’Amministrazione comunale ha deciso di trasformare l’appuntamento in un momento stabile: l’incontro di benvenuto per i nuovi residenti diventerà infatti un appuntamento annuale, organizzato nel mese di gennaio, per salutare e accogliere chi sceglie Montespertoli come nuova casa.