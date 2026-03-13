Farmacie di turno dal 13 marzo al 20 marzo

VINCI

da venerdì 13 marzo dalle 20:00 a venerdì 20 marzo alle 20:00

Farmacia Scatola – Via Papa Giovanni XXIII, 27 - tel. 0571-56044

EMPOLI

da venerdì 13 marzo dalle 20:00 a venerdì 20 marzo alle 20:00

Farmacia Castellani - Via Cavour, 45 - tel. 0571-72039

Farmacia in appoggio:

sabato 14 marzo dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 Montelupo F.no – tel. 0571-51042 E 0571-51795

SAN MINIATO

da venerdì 13 marzo dalle 20:00 a venerdì 20 marzo alle 20:00

Farmacia Comunale N° 2 - Via L. da Vinci, 18, località San Donato - tel. 0571 33899

FUCECCHIO

da venerdì 13 marzo dalle 20:00 a venerdì 20 marzo alle 20:00

Farmacia Giomi - Viale Palagina (località Ponte a Cappiano) - tel. 0571 295143

Farmacia in appoggio:

sabato 14 e domenica 15 marzo dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Lupi - Viale B.Buozzi 92 - tel. 0571 20173

SANTA MARIA A MONTE

da venerdì 13 marzo dalle 20:00 a venerdì 20 marzo alle 20:00

Farmacia Cerretti - Via Cerretti, 30, - tel. 0587-710426

CERTALDO

da venerdì 13 marzo dalle 20:00 a venerdì 20 marzo alle 20:00

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

Farmacia in appoggio:

sabato 14 e domenica 15 marzo dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 Castelfiorentino – tel. 0571-64013

MONTAIONE

da venerdì 13 marzo dalle 20:00 a venerdì 20 marzo alle 20:00

Farmacia Priamo – Via Roma, 43 – tel. 0571-69046

Farmacia in appoggio:

sabato 14 e domenica 15 marzo dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Morena – P.zza Maria e Angela Fresu, 4 (località Martignana) Montespertoli – tel. 0571-606099

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.