Farmacie di turno dal 20 marzo al 27 marzo

EMPOLI
da venerdì 20 marzo dalle 20:00 al 27 marzo alle 20:00
Farmacia Colatorti - Viale Olimpiadi, 26 - tel. 0571-590087
Farmacia in appoggio:
sabato 21 marzo dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 Montelupo F.no– tel. 0571-51006 E 0571-913409
CERRETO GUIDI
da venerdì 20 marzo dalle 20:00 al 27 marzo alle 20:00
Farmacia Giomi - Via Francesca, 31 (località Stabbia) - tel. 0571-586001
FUCECCHIO
da venerdì 20 marzo dalle 20:00 al 27 marzo alle 20:00
Farmacia del Galleno - Via Romana Lucchese 238/b (località Galleno) - tel. 0571 299916
Farmacia in appoggio:
sabato 21 e domenica 22 marzo dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027
MONTOPOLI IN VAL D’ARNO
da venerdì 20 marzo dalle 20:00 al 27 marzo alle 20:00
Farmacia Martini – via G. Matteotti, 119 (località San Romano) – tel 0571-459037 Fax 0571-450384
CASTELFIORENTINO
da venerdì 20 marzo dalle 20:00 al 27 marzo alle 20:00
Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 – tel. 0571-64117
Farmacia in appoggio:
sabato 21 e domenica 22 marzo dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00
Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 Certaldo – tel. 0571-668197
MONTESPERTOLI
da venerdì 20 marzo dalle 20:00 al 27 marzo alle 20:00
Felia Farmacie – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856
N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.
Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.
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