Farmacie di turno dal 20 marzo al 27 marzo

EMPOLI

da venerdì 20 marzo dalle 20:00 al 27 marzo alle 20:00

Farmacia Colatorti - Viale Olimpiadi, 26 - tel. 0571-590087

Farmacia in appoggio:

sabato 21 marzo dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Stefanelli - Viale Centofiori, 23 Montelupo F.no– tel. 0571-51006 E 0571-913409

CERRETO GUIDI

da venerdì 20 marzo dalle 20:00 al 27 marzo alle 20:00

Farmacia Giomi - Via Francesca, 31 (località Stabbia) - tel. 0571-586001

FUCECCHIO

da venerdì 20 marzo dalle 20:00 al 27 marzo alle 20:00

Farmacia del Galleno - Via Romana Lucchese 238/b (località Galleno) - tel. 0571 299916

Farmacia in appoggio:

sabato 21 e domenica 22 marzo dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

MONTOPOLI IN VAL D’ARNO

da venerdì 20 marzo dalle 20:00 al 27 marzo alle 20:00

Farmacia Martini – via G. Matteotti, 119 (località San Romano) – tel 0571-459037 Fax 0571-450384

CASTELFIORENTINO

da venerdì 20 marzo dalle 20:00 al 27 marzo alle 20:00

Farmacia Venturi – P.zza John Fitzgerald Kennedy, 21/23 – tel. 0571-64117

Farmacia in appoggio:

sabato 21 e domenica 22 marzo dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacie Riunite Certaldo 2 – P.zza Boccaccio, 18 Certaldo – tel. 0571-668197

MONTESPERTOLI

da venerdì 20 marzo dalle 20:00 al 27 marzo alle 20:00

Felia Farmacie – Via Romita, 101 (località San Quirico in Collina) – tel. 0571-670856

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.