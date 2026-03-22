Referendum giustizia, affluenze e aggiornamenti in Toscana

Domenica 22 e lunedì 23 marzo sono i giorni del voto per il Referendum popolare confermativo della legge costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare". Ormai noto semplicemente come "referendum sulla giustizia", elettori ed elettrici sono chiamati alle urne oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Per esercitare il diritto di voto è necessario presentarsi al proprio seggio, nei giorni e negli orari indicati, con un documento di riconoscimento e la tessera elettorale.

Il quesito referendario: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?".

Trattandosi di un referendum costituzionale, non è richiesto il raggiungimento del quorum di partecipazione. Si ricorda Qui uno dei confronti a Empoli, che in quell'occasione ha riunito insieme le ragioni del No e del Sì.

Di seguito gli aggiornamenti della prima giornata di voto, con i dati delle affluenze in Toscana. L'ultimo aggiornamento è il più recente (si consiglia di refreshare la pagina).

Referendum giustizia, gli aggiornamenti in Toscana

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