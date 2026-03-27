Farmacie di turno dal 27 marzo al 3 aprile

VINCI

da venerdì 27 marzo dalle 20:00 a venerdì 3 aprile alle 20:00

Farmacia Nuova - Piazza S.Rocco, 10 - tel. 0571-74180

CAPRAIA E LIMITE

da venerdì 27 marzo dalle 20:00 a venerdì 3 aprile alle 20:00

Farmacia Masini - Via C. Corti, 2 Capraia F.na - tel. 0571-583947

Farmacia in appoggio:

sabato 28 marzo 9:00-13:00 / 16:00-20:00

LaFarmacia Montelupo - Via Grieco 64 (località Fibbiana) – tel. 0571-542411 E 0571-542461

SAN MINIATO

da venerdì 27 marzo dalle 20:00 a venerdì 3 aprile alle 20:00

Azienda Speciale Farmacie 1 – Viale G. Marconi, 33 (località San Miniato Basso) – tel. 0571-43445

Farmacia in appoggio:

sabato 28 e domenica 29 marzo 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Ciardini - Via N.Sauro 7/R - tel. 0571-20056

CASTELFRANCO DI SOTTO

da venerdì 27 marzo dalle 20:00 a venerdì 3 aprile alle 20:00

Farmacia San Martino Predara Farma - Via Giacomo Puccini, 56 – 0571-479515

CERTALDO

da venerdì 27 marzo dalle 20:00 a venerdì 3 aprile alle 20:00

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 – 0571-668679

CASTELFIORENTINO

da venerdì 27 marzo dalle 20:00 a venerdì 3 aprile alle 20:00

Farmacia Dani – Via Niccoli, 474 (località Granaiolo) – tel. 0571-582021

Farmacia in appoggio:

sabato 28 e domenica 29 marzo 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Picca – P.zza del Popolo, 26 – tel. 0571-608014

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.