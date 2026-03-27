Neve e disagi in provincia di Arezzo, 60 gli interventi dei vigili del fuoco

Proseguono gli interventi dopo le nevicate che hanno interessato la Toscana. In particolare sono circa 60 gli interventi dei vigili del fuoco di Arezzo effettuati nella giornata di ieri, in seguito alla perturbazione che ha riguardato il nord-est della provincia. Le operazioni dovute al meteo sono tutt'ora in corso.

Maggiori disagi si sono verificati sui principali passi montani che collegano la provincia di Firenze e Forlì Cesena. I vigili del fuoco hanno operato con squadre dalla centrale e dai distaccamenti di Bibbiena, Pratovecchio e Sansepolcro per soccorrere numerose auto e mezzi pesanti rimasti bloccati. Gli interventi nella zona del Casentino si sono concentrati sulla Sr70, Sr71 e Sp73 nei comuni di Montemigliaio, Pratovecchio Stia e Poppi. Nella zona della Valtiberina, le problematiche si sono concentrate sulla E45 e nel comune di Badia Tedalda. Oltre a portare soccorso agli automobilisti, i vigili del fuoco hanno operato per liberare le strade da alberi e pali per telecomunicazioni e fornitura elettrica.