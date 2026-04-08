Accorpamenti Toscana, Tagliaferri: "Da Roma buoni segnali sul personale"

Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana, Luciano Tagliaferri, ha rassicurato sul funzionamento delle scuole toscane in vista del nuovo anno scolastico. "Stiamo lavorando proprio ora, in questi giorni, per fare in modo che le scuole da settembre possano funzionare nello stesso modo identico di quest’anno scolastico", ha dichiarato a margine di un’iniziativa dedicata ai suoi primi 100 giorni di lavoro.

Tagliaferri ha spiegato di aver monitorato attentamente gli organici e di aver ricevuto "buoni segnali da Roma": "Per il personale docente non ci sono problemi, per il personale Ata stiamo lavorando".

Nel corso del suo mandato, il dg ha visitato 41 scuole toscane, molte delle quali interessate da dimensionamenti. Tra le prime tappe, il Liceo Classico Galileo e il Michelangelo a Firenze. Tagliaferri ha sottolineato l’importanza del confronto con il territorio: "Ho girato incontrando sindaci, genitori. Quindi possiamo dire, e ci rivedremo a settembre proprio per confermarlo, che per il prossimo anno scolastico la scuola in Toscana continuerà a funzionare nel modo migliore."

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