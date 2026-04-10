Tre calciatori accusati di violenza sessuale di gruppo: uno milita nel Livorno

Tre ex giocatori del Bra sono accusati di violenza sessuale di gruppo, uno anche di revenge porn, ai danni di una ragazza. Uno di questi è un attuale calciatore del Livorno.

La procura di Asti ha condotto l'inchista dopo la denuncia di una studentessa universitaria. La giovane è finita in ospedale più volte per aver tentato il suicidio. Al momento è in cura, dopo aver interrotto per qualche mese gli studi. A riportare la notizia è La Stampa, secondo cui le difese degli ex calciatori sostengono l'assoluta mancanza di responsabilità penale dei loro assistiti.

La vittima avrebbe raccontato di essere stata avvicinata durante una serata mentre era in compagnia di amiche. I fatti sarebbero avvenuti la sera del 30 maggio scorso, dopo che il Bra aveva conquistato una storica promozione in C. Sono indagati un 23enne oggi nella rosa del Giulianova, un 22enne ora in forza al Ligorna (accusato anche di diffusione illecita di immagini sessuali) e un 20enne che milita nel Livorno.