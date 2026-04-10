Farmacie di turno dal 10 aprile al 17 aprile

VINCI

da venerdì 10 aprile dalle 20:00 a venerdì 17 aprile alle 20:00

Farmacia Zito - Via P. Togliatti, 14 (località Spicchio) - tel. 0571-902849

EMPOLI

da venerdì 10 aprile dalle 20:00 a venerdì 17 aprile alle 20:00

Farmacia Corsi - Via Val d'Elsa, 197 (località Marcignana) - tel. 0571-581304

Farmacie in appoggio:

sabato 7 febbraio dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Canneri Snc - Corso Garibaldi, 37 Montelupo Fiorentino – tel. 0571-51042 E 0571-51795

FUCECCHIO

da venerdì 10 aprile dalle 20:00 a venerdì 17 aprile alle 20:00

Farmacia Comunale - Via Sanminiatese 18 (località San Pierino) - tel. 0571 261373

Farmacie in appoggio:

sabato 11 aprile e domenica 12 aprile dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Serafini - Via G.Nelli 23 - tel. 0571 20027

SANTA MARIA A MONTE

da venerdì 10 aprile dalle 20:00 a venerdì 17 aprile alle 20:00

Farmacia Falchi – Via Provinciale Francesca, 532 (località Montecalvoli) – tel. 0587-748021

CERTALDO

da venerdì 10 aprile dalle 20:00 a venerdì 17 aprile alle 20:00

Farmacia Al Molino – Via Minzoni Don Giovanni, 58 – 0571-668679

CASTELFIORENTINO

da venerdì 10 aprile dalle 20:00 a venerdì 17 aprile alle 20:00

Farmacia Comunale 1 – Via C. Ridolfi, 2 – tel. 0571-64013

Farmacie in appoggio:

sabato 11 aprile e domenica 12 aprile dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacia Nova Montespertoli – Viale Giacomo Matteotti, 33 Montespertoli – tel. 0571-609926

CERTALDO

da venerdì 10 aprile dalle 20:00 a venerdì 17 aprile alle 20:00

Farmacia Fiano – Via Firenze, 85 – tel. 0571-669019 E 330-731123

Farmacie in appoggio:

sabato 11 aprile e domenica 12 aprile dalle ore 9:00-13:00 / 16:00-20:00

Farmacie Riunite Certaldo 1 – P.zza Boccaccio, 46 – tel. 0571-668150

N.B Nel Bacino di utenza 3, che comprende i comuni di, Castelfiorentino, Gambassi Terme, Certaldo, Montaione, Montespertoli, è attivo il numero Verde 800.420.707 per trovare le farmacie aperte in tempo reale e le farmacie aperte in appoggio il sabato e la domenica.

Il turno inizia alle ore 20:00 di ogni venerdì e termina alle ore 20:00 del venerdì successivo sabato, domenica, ed eventuali festività infrasettimanali comprese.