Un pianoforte per "fare del bene": l'opera di Skim al Meyer

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Un pianoforte dai colori vivaci, firmato dall’artista fiorentino Skim, è stato collocato da fine marzo all’ingresso dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze. L'artista Simone Teschioni Gallo ne ha parlato a Radio Lady ai microfoni di Cristina Ferniani assieme a Maria Baiada della Fondazione Meyer.

L’opera, caratterizzata dalle forme e dagli elementi iconici tipici dell’artista – tra cui barchette di carta, lettere, pennelli e matite – si distingue per l’impatto visivo e il linguaggio creativo immediatamente riconoscibile.

Il pianoforte era già stato protagonista della mostra personale di Skim, “Genesi – L’armonia del Kaos”, curata da Simone Teschioni Gallo e ospitata a Palazzo Medici Riccardi dal 16 giugno al 26 settembre 2022. In quell’occasione, l’opera era stata esposta con una funzione interattiva, permettendo ai visitatori di suonarla.

Proprio a seguito del successo ottenuto, è nata l’idea, condivisa dall’artista e dal curatore, di donare il pianoforte ai piccoli pazienti del Meyer attraverso la Fondazione Meyer. L’iniziativa mira a offrire un elemento di colore e creatività all’interno dell’ospedale, contribuendo a rendere più accogliente l’ambiente per bambini e famiglie.

Di seguito l'intervista completa.

 

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