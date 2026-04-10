"Terre d'Abruzzo", piatti e calici alla serata degustazione di Sesamo e Enoteca Santa Maria

Quattro piatti abbinati a quattro vini abruzzesi. Nuovo esperienza per il palato da Sesamo che, insieme all’Enoteca Santa Maria, propone la serata degustazione "Terre d’Abruzzo" in scena, o meglio a tavola, giovedì 16 aprile. Le due attività di Fucecchio fanno squadra in questo nuovo appuntamento con i sapori: in vista dell’evento il titolare di Sesamo Francesco Taddei e Pamela Losi dell’Enoteca Santa Maria hanno presentato menù e bottiglie ai microfoni di Radio Lady con Cristina Ferniani.

"La serata vegana è stata un successo, c’è stato entusiasmo da parte dei partecipanti" racconta Taddei, titolare e chef del ristorante, svelando il pensiero di un bis. Si avvicina intanto il nuovo appuntamento con "Terre d’Abruzzo": "I vini della serata saranno tutti abruzzesi, della cantina Diubaldo" di Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo. Il menù comprenderà quattro portate, studiate e ideate da Sesamo, accompagnate da quattro vini.

Il menù

La serata prevede antipasto, primo, secondo e dolce, curati da Francesco Taddei accompagnati come anticipato da quattro vini, con le spiegazioni dell’Enoteca Santa Maria. Si inizia con miniburger, specialità di Sesamo, pancetta e pecorino abbinati a uno Chardonnay per proseguire con rigatoni robiola e guanciale e vino Pecorino nel calice. In seguito pancetta di manzo cotta a bassa temperatura, abbinata allo Zauott, rosso Montepulciano d’Abruzzo Doc e sul finale il dessert, con la proposta tortino al cioccolato fondente e frutti rossi e il Cerasulo d’Abruzzo, "rosato tipico dell’Abruzzo, dal color ciliegia" spiega Losi, che in Enoteca tiene corsi di avvicinamento al vino e per sommelier, e che alla serata guiderà gli ospiti tra gusto e profumi custoditi nei bicchieri.

Scoprire a tavola

Ogni portata, così come ogni vino, saranno serviti con il racconto dei protagonisti in una cena che si presenta come percorso esperienziale. Un’occasione per avvicinarsi anche al mondo dei vini e scoprire come possono esaltare il gusto dei piatti: "Si potrà fare domande, chiedere" aggiungono Losi e Taddei, "così da ampliare il proprio bagaglio culturale enogastronomico".

"Terre d’Abruzzo" come prenotare

La data da segnare in agenda è giovedì 16 aprile, dalle 20.30, al ristorante Sesamo di Fucecchio.

È possibile prenotare chiamando direttamente il ristorante Sesamo allo 0571 183 3662

Scrivendo su Instagram: @sesamo.restaurant

Tramite il tasto "Prenota" su Google Maps

Ristorante Sesamo

Via Anelli 2, Fucecchio (Firenze)

0571 183 3662

Sito: sesamo.site