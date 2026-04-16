Presentazione a Empoli del libro "I 4 Gianni" di Giuseppe Smorto

Ci sono libri che non si limitano a raccontare storie, ma riescono a restituire un’epoca, un modo di guardare il mondo, perfino un’idea di giornalismo. È il caso de I 4 Gianni. Brera, Clerici, Minà, Mura e lo sport di Repubblica, il libro di Giuseppe Smorto che sarà presentato sabato 18 aprile alle ore 18 presso la Sala Soci Coop.fi di Empoli, in via Sanzio.

L’iniziativa, promossa da Unicoop Firenze – Sezione Soci Empoli e Bibliocoop, insieme alla redazione di Clebs.it, si preannuncia come un appuntamento capace di andare ben oltre la semplice presentazione editoriale. Sarà infatti un’occasione per entrare nel cuore di una stagione irripetibile del giornalismo italiano, attraverso le voci e le esperienze di quattro protagonisti che hanno segnato la storia della narrazione sportiva: Gianni Brera, Gianni Clerici, Gianni Minà e Gianni Mura.

Nel libro, Smorto – oggi firma autorevole del giornalismo italiano – racconta in prima persona un lungo percorso professionale iniziato da giovane cronista e proseguito fino al ruolo di vicedirettore di La Repubblica. È uno sguardo interno, vivido, che attraversa decenni di trasformazioni: da quando lo sport era marginale nel quotidiano, fino a diventare uno degli spazi più fertili per raccontare la società.

I “quattro Gianni” non erano semplici cronisti. Erano narratori. Hanno trasformato lo sport in una lente attraverso cui osservare l’Italia, le sue passioni, le sue contraddizioni, i suoi cambiamenti. Nei loro articoli si trovano partite e campioni, certo, ma anche cultura, ironia, politica, umanità. Un modo di scrivere che oggi appare raro, ma che continua a rappresentare un punto di riferimento.

Il libro è anche un viaggio dentro le redazioni, tra dinamiche professionali e aneddoti sorprendenti: dalla celebre foto di Gianni Minà insieme a Sergio Leone, Robert De Niro, Gabriel García Márquez e Muhammad Ali, fino agli scambi brillanti tra Umberto Eco e Gianni Brera. Episodi che raccontano un giornalismo fatto di relazioni, intuizioni e libertà intellettuale.

A dialogare con l’autore sarà il giornalista Sandro Bartoli.

L’incontro promette di essere non solo un omaggio a quattro grandi firme, ma anche una riflessione attuale: in un tempo in cui l’informazione corre veloce, spesso sacrificando profondità e stile, il libro di Smorto ricorda quanto sia ancora necessario – e possibile – raccontare lo sport e la realtà con competenza, cultura e passione.

Un appuntamento per chi ama lo sport, ma soprattutto per chi ama le storie. E per chi crede che il giornalismo, quando è fatto bene, sappia ancora emozionare.

Fonte: Ufficio Stampa