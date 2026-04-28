Tornano i Super Days da Scotti Outlet: dal 13 al 16 maggio vantaggi esclusivi su oltre 400 auto usate, aziendali e una selezione di veicoli commerciali scontati.

Dal 13 al 16 maggio, i Centri Usato Scotti Outlet riaprono le porte ai Super Days ma con una novità: un’esperienza d’acquisto ancora più esclusiva, pensata per chi vuole scegliere la prossima auto — o il prossimo veicolo da lavoro — in modo semplice, veloce e senza compromessi.

Per quattro giorni, oltre 400 vetture usate e aziendali multimarca saranno disponibili con vantaggi esclusivi, insieme a una selezione di veicoli commerciali a prezzi vantaggiosi Un’occasione concreta per trovare la soluzione giusta al prezzo giusto, con tutta la tranquillità di una selezione accurata e certificata.

City car agili per la vita in città, berline eleganti, SUV spaziosi e versatili, fino ai veicoli commerciali ideali per ogni attività professionale: qualunque sia la tua esigenza, ai Super Days troverai molto più di un’auto.

La vera differenza? L’esperienza.

Accesso solo su appuntamento, consulenza personalizzata e zero perdite di tempo: ogni visita è costruita su misura, per accompagnarti nella scelta con il supporto dei professionisti Scotti Outlet

Come partecipare

Prenotare è semplice: compila il form dedicato QUI e lasciati guidare da un operatore nella scelta del giorno e del Centro Outlet più comodo per te.

👉 I posti sono limitati

Assicurati il tuo appuntamento e vivi in prima persona i Super Days Scotti Outlet